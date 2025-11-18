يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه في إطار الجهود اليوميّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم، ولا سيّما الجرائم المعلوماتيّة والاحتيال الإلكتروني، وردت في الآونة الأخيرة شكاوى عدّة من مواطنين عن تعرّضهم لعمليّات احتيال منظّمة، جرى خلالها الاستيلاء على رمز التحقّق (WhatsApp code) ما أدّى إلى خرق حساباتهم، وانتحال هويّاتهم، والتواصل مع معارفهم بهدف طلب تحويل مبالغ مالية بأساليب احتياليّة متعدّدة.



وأعلنت المديرية العامة في بلاغ، أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة والمتابعة الفنّية التي أجراها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّن المكتب من تحديد عدد من أفراد الشبكة وتوقيف اثنَيْن منهم في بكفيا، وهما:



- ح. ع. (مواليد 1995، سوري الجنسية)



- ك. م. (مواليد 1996، سورية الجنسية).



وبحسب البلاغ، فإنه بالتحقيق مع الموقوف الأول، اعترف بأنّ دوره اقتصر على تحويل العملات الرقميّة مقابل الحوالات المالية الناتجة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني، مع علمه بوجود شبهة حول مصدر الأموال نظرا للعمولة المرتفعة التي كان يتقاضاها من المشغّل، وقد حقّق أرباحا ماليّة من هذه العمليات، حوّل جزءًا منها إلى زوجته.



كما بيّنت المتابعة الفنّية تحديد عنوان إلكتروني يعود للمشغّل الأساسي الموجود في تركيا، وهو سوري الجنسية، ويجري العمل على ملاحقته. كذلك، تمّ تجميد حوالة ماليّة مشتبه بها بجرم تبييض الأموال.



وقد أودِع الموقوفان مع المضبوطات المكتب المعنيّ للتوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.



وحذّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من خطورة هذه الجرائم، وتدعوهم إلى:



- الامتناع بشكلٍ تام عن إرسال رمز التحقّق (WhatsApp Code) إلى أي جهة أو شخص، وبأي وسيلة كانت.



- التحقق من هوية طالب الحوالة عبر إجراء اتصال هاتفي، وعدم الاكتفاء بالمحادثة الخطيّة (chat) أو الرسائل الصوتيّة (voice message).



- الامتناع عن إجراء تحويلات أو مبادلات رقميّة مع جهات مجهولة أو مشبوهة.



- تفعيل خاصية "Two-Step Verification" وربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني (Email address).