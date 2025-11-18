الأخبار
تدابير سير تحت جسر سليم سلام بسبب أعمال حفر وتمديد قساطل المياه

أمن وقضاء
2025-11-18 | 11:58
تدابير سير تحت جسر سليم سلام بسبب أعمال حفر وتمديد قساطل المياه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفر لتمديد قساطل المياه تحت جسر سليم سلام، وذلك من أمام نقليات عبد الله وصولًا إلى شركة المياه، اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-11-2025 ولغاية 25-11-2025، من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي.

وأفادت بأن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع مرور السير في المكان أثناء تنفيذ الأشغال.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير سير

جسر سليم سلام

أعمال حفر

قوى الأمن

