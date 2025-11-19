أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات في محافظة النبطية، تمكنت مديرية النبطية الإقليمية - قسم الاستعلام والتحقيق، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، من توقيف المدعو اللبناني (ه.ب.) في بلدة برج قلاوي - قضاء بنت جبيل.



وأفادت في بيان، بأنه ضُبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف كان يروجها بواسطة سيارة غير قانونية.



وأجري المقتضى القانوني بحقه بناء لإشارة القضاء المختص.