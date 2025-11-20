قتيل بعد مداهمته بتهمة الاتجار بالمخدرات في قرطبا

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بسقوط قتيل في بلدة قرطبا في قضاء جبيل، إثر اشتباك حصل بينه وبين القوى الأمنية بعد مداهمته بتهمة الاتجار بالمخدرات.



ونقلت جثة المدعو غ. ش الى مستشفى سيدة مارتين في جبيل.