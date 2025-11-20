الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 20 / 11 / 2025 بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة، تتخللها رماية بالذخيرة الحية.



لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.