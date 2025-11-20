شعبة المعلومات أوقفت شابًا وفتاة ينشطان بترويج المخدّرات في مناطق من كسروان وضبطت كميّة من المواد المخدّرة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي توقيف مروجي مخدرات في المعاملتين.



وأوضحت المديرية أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَيْن بترويج مواد مخدّرة على متن سيّارة مجهولة المواصفات في مناطق كسروان، تمكنت الشّعبة من تحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما، وهما المدعيان:



ع. م. (مواليد عام 1996، سورية)

ع. أ. (مواليد عام 2000، سوري)



وذكرت أنه بتاريخ 2025-10-29، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المعاملتين، على متن سيارة نوع کیا FORTE.



وكشفت المديرية أنه بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزة الأولى كميّة من المخدّرات، وهي عبارة عن:



4 طبّات من مادّة الكريستال آيس منها مدون عليها "XX" أو "أصيل" زِنتها حوالَي 23.5 غ



آلة تدخين "VAPE" من الزّجاج والبلاستيك، تستخدم لتعاطي مادّة الكريستال آيس



3 هواتف خلويّة



ولفتت الى أنه، بتفتيش غرفة مستأجرة من قبل (ع. م.) المذكورة داخل أحد الفنادق، ضُبِطَ:



طبّة بلاستيكيّة مدوّن عليها عبارة "أصيل" بداخلها مادّة "كريستال آيس" زِنتها حوالَي 11 غ



كيسَان بداخلهما مادّة الماريجوانا



قطعة من حشيشة الكيف، زِنتها حوالَي 4 غ

68 حبّة مخدّرة



دفترا ورق لف سجائر، وهاتفان خلويّان



وأوضحت المديرية أنه بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، على متن سيّارة الـ"كيّا".



وأشارت الى أن المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.