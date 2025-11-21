الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
31
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
31
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2025-11-21 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية الذكرى الـ82 للاستقلال،قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد القطاع العميد الركن نقولا تابت وكبار الضباط. وادّت ثلة من الجيش التحية وعزفت الموسيقى النشيد الوطني، ثم عرض الرئيس عون ثلة من حرس الشرف. ثم توجه رئيس الجمهورية والعماد هيكل إلى مكتب قائد القطاع واطلعا منه على الوضع الامني فيه .
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون وقائد الجيش إلى قاعة العمليات حيث ألقى العماد هيكل كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية في زيارته التفقدية، التي تزامنت مع ذكرى الاستقلال، "والتي تؤكد مرة اخرى على دعمكم الدائم للجيش وحرصكم على زيارة الجنوب وتفقد أهله والعسكريين المنتشرين فيه". وقال:"نجدد اليوم امام فخامتكم التمسك بالحفاظ على لبنان وسيادته واستقلاله وحماية سلمه الاهلي".
ثم قدم رئيس قسم العمليات في قطاع جنوب الليطاني العقيد رشاد بو كروم عرضا مفصلا معززا بالخرائط والأرقام حول الوضع الراهن في القطاع، والأعمال التي ينفذها الجيش تطبيقاً للخطة التي وضعتها القيادة لاسيما لجهة ازالة الذخائر وضبط الأسلحة والمنشآت تنفيذا لقرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة. وتضمن العرض معلومات حول ما انجز حتى الان، وحول انتشار الجيش في المواقع والمراكز المحددة والحواجز الدائمة والظرفية والأماكن المستحدثة على طول الحدود، والدوريات التي يسيّرها الجيش للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة .
واطلع الرئيس عون على الخرائط والصور التي تظهر المساحات التي تجاوزت فيها القوات الاسرائيلية الخط الأزرق خلال انشائها حائطا تجاوزت فيه الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً .
وقدم العميد الركن تابت ملخصا للمداولات التي دارت خلال اجتماع لجنة "الميكانيزم" والموقف اللبناني الثابت في الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها .
الرئيس عون
وعلى الأثر، تحدث الرئيس عون إلى الضباط مهنئاً بذكرى الاستقلال، لافتا إلى أن "الاحتفالات التقليدية التي تقام في المناسبة ستغيب هذه السنة بسبب الظروف التي يمر بها البلد ".
وقال: "اتيت اليوم إلى الجنوب في ذكرى الاستقلال، لأؤكد أن هذه المنطقة الغالية هي في قلوبنا دائما، وان الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين، ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، وهو يقدم وفاء لهذه المبادىء الشهيد تلو الاخر غير آبه بما يتعرض له من حين إلى آخر من حملات التجريح والتشكيك والتحريض".
ونوه الرئيس عون بالدور" المميز الذي يقوم به الجيش المنتشر في الجنوب عموما وفي قطاع جنوب الليطاني خصوصا"، محييا ذكرى العسكريين الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تنفيذ الخطة الامنية والذين بلغ عددهم 12 شهيدا.
وفي ختام اللقاء، هنأ الرئيس عون قائد الجيش العماد هيكل بعيد الاستقلال مقدراً الجهود التي يبذلها مع معاونيه في تمكين المؤسسة العسكرية من القيام بمهامها "باخلاص وتفان"، متمنيا أن" تعود ذكرى الاستقلال السنة المقبلة وقد تحرر كل الجنوب وارتفع على حدوده العلم اللبناني وحده رمز السيادة والكرامة الوطنية" .
أخبار لبنان
أمن وقضاء
رئاسية–عسكرية
الأوضاع
الأمنية
والاعتداءات
الإسرائيلية
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-14
محافظ جبل لبنان ترأس اجتماعًا أمنيًا بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين
أخبار لبنان
2025-11-14
محافظ جبل لبنان ترأس اجتماعًا أمنيًا بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية
0
أخبار لبنان
2025-10-07
الرئيس عون بحث مع لاوندس وشقير الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد وبرامج عودة النازحين
أخبار لبنان
2025-10-07
الرئيس عون بحث مع لاوندس وشقير الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد وبرامج عودة النازحين
0
أخبار لبنان
2025-10-02
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
أخبار لبنان
2025-10-02
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:30
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
أمن وقضاء
14:30
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
0
أمن وقضاء
07:05
الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن
أمن وقضاء
07:05
الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن
0
أمن وقضاء
2025-11-20
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
2025-11-20
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
0
أخبار لبنان
2025-11-14
اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان
أخبار لبنان
2025-11-14
اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
0
رياضة
2025-10-29
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
رياضة
2025-10-29
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
0
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
7
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More