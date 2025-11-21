الأخبار
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية

أمن وقضاء
2025-11-21 | 03:08
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية

 زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  عشية الذكرى الـ82 للاستقلال،قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد القطاع العميد الركن نقولا تابت وكبار الضباط. وادّت ثلة من الجيش التحية وعزفت الموسيقى النشيد الوطني، ثم عرض الرئيس عون ثلة من حرس الشرف. ثم توجه رئيس الجمهورية والعماد هيكل إلى مكتب قائد القطاع واطلعا منه على الوضع الامني فيه .
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون وقائد الجيش إلى قاعة العمليات حيث ألقى العماد هيكل كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية في زيارته التفقدية، التي تزامنت مع ذكرى الاستقلال، "والتي تؤكد مرة اخرى على دعمكم الدائم للجيش وحرصكم على زيارة الجنوب وتفقد أهله والعسكريين المنتشرين فيه". وقال:"نجدد اليوم امام فخامتكم التمسك بالحفاظ على لبنان وسيادته واستقلاله وحماية سلمه الاهلي". 
ثم قدم رئيس قسم العمليات في قطاع جنوب الليطاني العقيد رشاد بو كروم  عرضا مفصلا معززا بالخرائط والأرقام حول الوضع الراهن في القطاع، والأعمال التي ينفذها الجيش تطبيقاً للخطة التي وضعتها القيادة لاسيما لجهة ازالة الذخائر وضبط الأسلحة والمنشآت تنفيذا لقرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة. وتضمن العرض معلومات حول ما انجز حتى الان، وحول انتشار الجيش في المواقع والمراكز المحددة والحواجز الدائمة والظرفية والأماكن المستحدثة على طول الحدود، والدوريات التي يسيّرها الجيش للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة .
واطلع الرئيس عون على الخرائط والصور التي تظهر المساحات التي تجاوزت فيها القوات الاسرائيلية الخط الأزرق خلال انشائها حائطا تجاوزت فيه الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً . 
وقدم العميد الركن تابت ملخصا للمداولات التي دارت خلال اجتماع لجنة "الميكانيزم" والموقف اللبناني الثابت في الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها .
الرئيس عون
وعلى الأثر، تحدث الرئيس عون إلى الضباط مهنئاً بذكرى الاستقلال، لافتا إلى أن "الاحتفالات التقليدية التي تقام في المناسبة ستغيب هذه السنة بسبب الظروف التي يمر بها البلد ". 
وقال: "اتيت اليوم إلى الجنوب في ذكرى الاستقلال، لأؤكد أن هذه المنطقة الغالية هي في قلوبنا دائما، وان الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين، ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، وهو يقدم وفاء لهذه المبادىء الشهيد تلو الاخر غير آبه بما يتعرض له من حين إلى آخر من حملات التجريح والتشكيك والتحريض".
 ونوه الرئيس عون بالدور" المميز الذي يقوم به الجيش المنتشر في الجنوب عموما وفي قطاع جنوب الليطاني خصوصا"، محييا ذكرى العسكريين الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تنفيذ الخطة الامنية والذين بلغ عددهم 12 شهيدا. 
وفي ختام اللقاء، هنأ الرئيس عون قائد الجيش العماد هيكل بعيد الاستقلال مقدراً الجهود التي يبذلها مع معاونيه في تمكين المؤسسة العسكرية من القيام بمهامها "باخلاص وتفان"، متمنيا أن" تعود ذكرى الاستقلال السنة المقبلة وقد تحرر كل الجنوب وارتفع على حدوده العلم اللبناني وحده رمز السيادة والكرامة الوطنية" .

