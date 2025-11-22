شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي توقيف مروّج موادّ مخدّرة في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان.

وأوضحت أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج موادّ مخدّرة في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، تمكنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد المشتبه به، ويدعى:

ي. ع. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرمَي ترويج المخدّرات وتعاطيها.

ولفتت المديرية الى أنه بتاريخ 6-11-2025، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات، في محلّة برج حمود، على متن سيّارة نوع تويوتا لون رصاصي، تمّ ضبطها وكمّيّة من الموادّ المخدّرة مختلفة الأنواع (الكوكايين، باز الكوكايين، حشيشة الكيف، الماريجوانا…) موضّبة في كبسولات وعلب وأكياس بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

إضافةً إلى ضبط سيّارة نوع ”NISSAN SUNNY“ لون رصاصي كان يقوم باستخدامها أيضًا في عمليّات التّرويج.

وأكدت أن الموقوف اعترف بما نُسِبَ إليه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.