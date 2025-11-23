أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية

أمن الدولة يُقفل معملاً لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية لمخالفتهما الشروط الصحية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
استكمالاً للإجراءات التي تتخذها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد… pic.twitter.com/2bX7wFxcvj
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) November 23, 2025
أمن الدولة يُقفل معملاً لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية لمخالفتهما الشروط الصحية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
استكمالاً للإجراءات التي تتخذها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد… pic.twitter.com/2bX7wFxcvj