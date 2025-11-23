أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنها استكمالاً للإجراءات التي تتخذها لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية والمياه، قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب الزهراني، بتاريخ 20/11/2025، بإقفال وختم بالشمع الأحمر معمل لتكرير مياه الشرب في بلدة الغازية - حي الرابطة، وذلك لعدم حيازته التراخيص القانونية اللازمة.



وبحسب البيان، فإن الدورية أقدمت أيضا على إقفال معمل حلويات عائد للمدعو (ع. خ.)، بعد أن تبيّن عدم التزامه الشروط والمعايير الصحية المفروضة وفقاً للأصول، مما يشكل تهديداً لسلامة المستهلكين.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، بناءً لإشارة القضاء المختص.