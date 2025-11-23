الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية

أمن وقضاء
2025-11-23 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الملقب بـ&quot;قبوط&quot;... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنها في إطار مواصلة جهودها للتصدي لعمليات السلب بقوة السلاح، وبعد ورود معلومات حول نشاط إحدى العصابات في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت، قامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة، بتوقيف المدعو (ن. ح.) الملقب بـ"قبوط" في محلة الحي الغربي.

وكشفت أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوف بانتمائه إلى العصابة المذكورة وتنفيذه عمليات سلب عدة بقوة السلاح، كما تبيّن أنه يتعاطى المخدرات وأن بحقه مذكرة توقيف سابقة.

وأفادت بأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

توقيف

عصابة

مدينة كميل شمعون الرياضية

LBCI التالي
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-11

تدابير سير بتاريخ 12-10-2025 في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-31

توقيف أفراد عصابة ترويج مخدّرات وتجارة أسلحة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

معلومات للـLBCI: ترك "التيكتوكر" الملقب "رسمي" رهن التحقيق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:53

بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما

LBCI
أمن وقضاء
04:11

أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية

LBCI
أمن وقضاء
08:41

شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-22

أمن الدولة أحيت ذكرى الاستقلال بتلاوة أمر العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:55

نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا

LBCI
خبر عاجل
2025-11-20

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
أخبار دولية
2025-09-28

قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
08:41

شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح

LBCI
أخبار لبنان
04:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

LBCI
رياضة
03:53

وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة

LBCI
أخبار لبنان
03:44

ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا

LBCI
رياضة
01:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:50

وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More