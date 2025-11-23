الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنها في إطار مواصلة جهودها للتصدي لعمليات السلب بقوة السلاح، وبعد ورود معلومات حول نشاط إحدى العصابات في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت، قامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة، بتوقيف المدعو (ن. ح.) الملقب بـ"قبوط" في محلة الحي الغربي.



وكشفت أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوف بانتمائه إلى العصابة المذكورة وتنفيذه عمليات سلب عدة بقوة السلاح، كما تبيّن أنه يتعاطى المخدرات وأن بحقه مذكرة توقيف سابقة.



وأفادت بأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة.