بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
أمن وقضاء
2025-11-23 | 05:53
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آليّة، بتاريخ 4-11-2025 وفي ساحل علما، على سلب درّاجة المدعو إ. ب. (مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني الجنسيّة) بقوّة السّلاح، بعد أن أطلق أحدهما النار باتجاهه من مسدس حربي فأصاباه في صدره، ونُقِلَ إلى مستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلين، وتوقيفهما. وبنتيجة التّحريّات والجهود الحثيثة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من:
- أ. ع. (مواليد عام 1996، سوري)
- ح. ش. (مواليد عام 1995، سوري).
وبتاريخ 14-11-2025، وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة في صربا، حيث كمنت لهما وأوقفهما، وضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وقد اعترفا بأنّهما يروّجان المخدّرات لصالح أحد التّجار وأنّهما سلبا الدراجة المذكورة بعد أن أطلقا النّار على مالكها وذلك بناءً على طلب التّاجر المذكور -لأسباب تتعلق بخلافات حول المخدّرات- مقابل تقاضيهما مكافأة على فعلتهما مبلغ ثلاثمائة دولار أميركي.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف متورطين آخرين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدرات
إطلاق النار
ساحل علما
قوى الأمن
0
أمن وقضاء
04:18
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
أمن وقضاء
04:18
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
0
أمن وقضاء
04:11
أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية
أمن وقضاء
04:11
أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية
0
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
0
أمن وقضاء
2025-11-22
أمن الدولة أحيت ذكرى الاستقلال بتلاوة أمر العام
أمن وقضاء
2025-11-22
أمن الدولة أحيت ذكرى الاستقلال بتلاوة أمر العام
