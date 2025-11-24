بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنها في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة ترويج العملات المزيّفة وحماية الأمن الاقتصادي، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ 23/11/2025، الفلسطيني (ن.ك.) بعد رصد نشاطه في ترويج كميات من العملة الأميركية المزيّفة من فئة المئة دولار.



وبحسب البيان، فقد ضُبط بحوزته مبلغٌ مزيف بقيمة 10,000 دولار أميركي كان يستعد لتصريفه في عدد من المناطق.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.