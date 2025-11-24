الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-24 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصٍ مجهول الهويّة بعمليّات نشل ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 3-11-2025، في محلّة الأشرفية - بيروت، حيث أقدم على نشل حقيبة سيّدة مسنّة. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الحادثة.
وعلى أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: ح. س. (مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني).
وبتاريخ 14-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعملية أمنيّة خاطفة نفّذتها في محلة الرحاب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات النشل والسلب بقوّة السلاح، وترويج المخدّرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومنها عملية نشل السيدة المسنّة في الأشرفية.
وسُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة المقر العام - الأشرفية، أو الاتّصال على الرقم الساخن لشعبة المعلومات 1788 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
نشل
الأشرفية
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-31
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
2025-10-31
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
0
أمن وقضاء
2025-10-23
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
2025-10-23
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
0
أمن وقضاء
2025-11-12
روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-12
روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه
0
أمن وقضاء
2025-11-04
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-04
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
0
أمن وقضاء
05:53
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
أمن وقضاء
05:53
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
0
أمن وقضاء
2025-11-23
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
أمن وقضاء
2025-11-23
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
0
أمن وقضاء
2025-11-23
أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية
أمن وقضاء
2025-11-23
أمن الدولة: اقفال معمل لتكرير المياه وآخر للحلويات في الغازية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:39
الحلقة السادسة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
13:39
الحلقة السادسة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
0
آخر الأخبار
2025-10-18
نتنياهو: سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ
آخر الأخبار
2025-10-18
نتنياهو: سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ
0
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
0
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
2
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
3
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
4
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
5
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
6
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
7
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
8
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More