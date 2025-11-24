الأخبار
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

أمن وقضاء
2025-11-24 | 04:35
مشاهدات عالية
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
2min
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصٍ مجهول الهويّة بعمليّات نشل ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 3-11-2025، في محلّة الأشرفية - بيروت، حيث أقدم على نشل حقيبة سيّدة مسنّة. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الحادثة.

وعلى أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: ح. س. (مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني).

وبتاريخ 14-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعملية أمنيّة خاطفة نفّذتها في محلة الرحاب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات النشل والسلب بقوّة السلاح، وترويج المخدّرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومنها عملية نشل السيدة المسنّة في الأشرفية.

وسُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.

وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة المقر العام - الأشرفية، أو الاتّصال على الرقم الساخن لشعبة المعلومات 1788 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

نشل

الأشرفية

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More