مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد بعد عملية رصد دامت ثلاثة أشهر

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت، بتاريخ 18-11-2025، من تنفيذ عملية نوعية في بلدة تمنين التحتا، أسفرت عن توقيف المدعو:



م. م. (مواليد عام 1998، لبناني)



وأكدت أنه مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات عدلية تتضمن جرائم خطيرة، أبرزها:



-حكم بالمؤبد بجرم أسلحة



– محاولة قتل



– إطلاق نار



وأوضحت أنه تم إيداع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارة القضاء المختص.