الجيش يلاحق مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن... وتوقيف 5 أشخاص

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الجيش يُواصل ملاحقة مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك المواطن (ع.ج.) المطلوب لإطلاقه النار واتجاره بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية.



وبحسب البيان، فقد أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الزرارية - صور المواطنين (ش.ا.) و(ع.ع.) و(ح.ا.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار في البلدة المذكورة. كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال - بعلبك المواطن (ع.ف.) لحيازته كمية كبيرة من القذائف والأسلحة والذخائر الحربية.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.