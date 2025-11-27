أمن الدولة يلقي القبض على مطلوب بجرائم قتل وتهريب دخل الأراض اللبنانية بهوية مزورة

أوقفت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة الفلسطينيّ (ر.ع.) داخل أحد المخيمات، في إطار مكافحة الجرائم المنظمة ومتابعة ملفات المطلوبين الخطِرين.



واعترف بأنه غادر لبنان عام 2015 بصورة غير شرعية، وعاد في العام 2025 عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ مستخدمًا جنسية أجنبية وهوية مغايرة.

وتبيّن وجود مذكّرات وأحكام عدلية بحقه بجرم القتل ومحاولة القتل، إضافة إلى نشاطه في تهريب الأشخاص إلى أوروبا.

وقد أُجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.