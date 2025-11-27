الأخبار
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع

أمن وقضاء
2025-11-27 | 07:38
0min
توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، قامت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة – البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة، بمداهمات عدّة في بلدات: علي النّهري ومجدل عنجر وكفر زبد، وأسفرت عن توقيف كل من:

-ح. م. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.

-ع. ش. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة الحربيّة.

-ق. ش. (مواليد عام ٢٠٠٩، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات توقيف بجرمَي سرقة وتأليف عصابة.

وسُلَّم الموقوفون إلى القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

ثلاثة

مطلوبين

خطيرين

للقضاء

بجرائم

البقاع

