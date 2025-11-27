توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، قامت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة – البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة، بمداهمات عدّة في بلدات: علي النّهري ومجدل عنجر وكفر زبد، وأسفرت عن توقيف كل من:



-ح. م. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.



-ع. ش. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة الحربيّة.



-ق. ش. (مواليد عام ٢٠٠٩، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات توقيف بجرمَي سرقة وتأليف عصابة.



وسُلَّم الموقوفون إلى القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.