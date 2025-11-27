الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

قامت دورية من شعبة شتورا للمكافحة بمطاردة آليتين نوع 4x4 بعد توافر معلومات حول قيامهما بنقل كميات من المعسّل المهرَّب. وقد تمكّنت الدورية من توقيف إحدى الآليتين بعد إطلاق النار على الإطارات الخلفية، ليتبيّن أنها محمّلة بحوالي ٧٠٠ كغ من المعسّل المهرَّب.



أمّا الآلية الثانية فقد فرّت إلى وجهة مجهولة، غير أنّ الشعبة نجحت في اليوم التالي في استدراج مالكها وحجز الآلية. وقد جرى توقيف المخالفين لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.