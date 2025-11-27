أمن الدولة: توقيف "الديك" في بعلبك وضبط أسلحة وعتاد حربي بحوزته

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة انه "في إطار متابعتها المستمرة لظاهرة السلاح المتفلّت، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك ـ الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ 26/11/2025 في مدينة بعلبك، كلًّا من اللبنانيَّين (ع.ص.) الملقّب بـ"الديك" والمطلوب بعدّة مذكرات توقيف، و(م.ط.)، وقد ضبطت أسلحة حربية ومماشط وعتادًا عسكريًا وأجهزة لاسلكية.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص".