توقيف أب ظهر بفيديو وهو يعنف ابنه بطريقة وحشية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد الاشخاص يتعرض بالضرب المبرح لطفله.



وعلى الفور وبعد المتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة سعدنايل_البقاع ويدعى( ع.ع مواليد 1993 سوري الجنسية). واعترف باقدامه على ضرب ابنه البالغ من العمر حوالي سنتين ونصف انتقاماً من زوجته بسبب وجود مشاكل عائلية بينهما.

والتحقيق جارِ باشراف القضاء المختص.