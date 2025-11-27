الأخبار
تدابير سير يوم غد الجمعة في محلة الصفرا
أمن وقضاء
2025-11-27 | 14:35
مشاهدات عالية
0
min
تدابير سير يوم غد الجمعة في محلة الصفرا
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بمناسبة زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة، ستقوم بلديّة الصفرا بتاريخَي 28 و29-11-2025 بتركيب أعلام وزينة ترحيبية على أعمدة الإنارة وسط الأوتوستراد الساحلي، ابتداءً من معمل السجاد بالقرب من شركة أبي رميا وصولاً إلى شركة المرسيدس، اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل.
وأشارت الى أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تضييق مساحة السير مكان الأشغال.
لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تدابير سير
الصفرا
التالي
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أمن الدولة يوقف عصابة تنشط في سرقة الدراجات النارية
السابق
