طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تظهر عدد الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، وجاءت كالآتي:

- عدد الشهداء: 335

- عدد الجرحى: 973

- الحصيلة الإجمالية: 1308.