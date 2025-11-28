بالجرم المشهود... توقيف شخصَين يقومان بسرقة كابلات كهربائيّة

في إطار مكافحة عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة التي تستمر في تطبيقها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي على كل الأراضي اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصَين مجهولَين بسرقة كابلات كهربائيّة في مناطق من محافظة جبل لبنان.



وعلى اثر ذلك، باشرت دوريات الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من معرفة هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:



- م. ك. (مواليد عام ٢٠٠٤، مكتوم القيد)

- س. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري).



وبتاريخ 9-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى هذه الدوريّات من توقيفهما، بالجرم المشهود أثناء قيامهما بقطع وسرقة أسلاك كهربائيّة عائدة لإحدى الشركات في محلة سن الفيل، وضبطت بحوزتهما قاطع أسلاك، منشار للحديد وكابلات كهربائية.



وتم تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.