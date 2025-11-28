قيادة قطاع جنوب الليطاني: حصيلة عمليات المسح ٢٣٠ ألف قطعة

كشفت قيادة قطاع جنوب الليطاني الذي يتولاه العميد الركن نيكولا تابت خلال لقاء مع الاعلاميين في مقر قيادة القطاع في ثكنة بنوا بركات في صور ، أنّ "المضبوطات خلال عمليات المسح والتفتيش التي قام بها الجيش بلغت نحو 230,000 قطعة، شملت ذخائر وأنفاقا ومنصات وصواريخ وأسلحة.



وقال تابت ان "تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوزت نسبة 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، وان معظم المنازل التي جرى استهدافها في المنطقة هي منازل مدنية"، موضحًا أنّ "الجيش تواصل مع لجنة الميكانيزم للكشف على هذه المنازل، غير أنّ الكيان الإسرائيلي رفض ذلك وأصرّ على استهدافها".



وأشار إلى أنّ "ما من جهة قدمت اي دليل على دخول اي جزئية سلاح الى جنوب نهر الليطاني وخطة الجيش لا تشمل الدخول الى المنازل الا بالجرم المشهود حتى الان"، مؤكدًا "عدم التوجّه لطلب تمديد المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الحالية"، لافتا الى انّ "المضبوطات خلال عمليات المسح والتفتيش بلغت نحو 230,000 قطعة، شملت ذخائر وأنفاقا ومنصات وصواريخ وأسلحة".

