مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصَين استخدما مياهًا آسنة لري المزروعات

أمن وقضاء
2025-11-28 | 06:56
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصَين استخدما مياهًا آسنة لري المزروعات

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول شخصَين يملكان أرضًا محاذية لمجرى نهر اللّيطاني في محلّة سهل المرج، يقومان بري المزروعات بواسطة مياه آسنة.

وعلى الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، حيث داهمت قطعة أرض بمساحة /30،000/ م2 مزروعة بالذرة، عائدة للمدعوين:
م. س. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)
وشقيقه خ. س. (مواليد عام ١٩٨٢).

وتمّ التأكّد من وجود مياه صرف صحي ومياه مبتذلة في مجرى النهر. وبعد إجراء الكشف اللّازم على المكان، بحضور مندوب مصلحة اللّيطاني في البقاع، تبيّن إقدام المذكورَين على تركيب مولّد كهربائي ومضخّة لسحب المياه، مع خرطوم موضوع داخل مجرى النّهر ويتفرّع منه قساطل ستانلس وقسطل بلاستيكي بحيث يصلان إلى قطعة الأرض لريّ نباتات الذّرة من المياه المبتذلة.

وعلى أثر ذلك، عملت الدّوريّة على ضبط المعدّات والقساطل وسلّمتها إلى القطعة المعنية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّت مداهمة منزل المشتبه فيهما، مرّات عدّة، من دون العثور عليهما، وقد جرى تعميم بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحقّهما.

ونتيجة التّحليل المخبري للمياه، تبيّن أنّها غير صالحة لريّ المزروعات.

ومن خلال المتابعة، جرى توقيف المشتبه فيهما، وتبيّن أنّهما من أصحاب السّوابق. وقد أودعا القضاء المختص، عملًا بإشارته.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

استقصاء

البقاع

شخصَين

استخدما

مياهًا

المزروعات

