العثور على جثة شخص سوري قرب الدباغة على الطريق البحري في صيدا

عثرت فرق الاسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام على جثة شخص سوري قرب الدباغة على الطريق البحري - صيدا.



ونقلت الجثة الى مستشفى صيدا الحكومي.



وحضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.