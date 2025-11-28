الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في حي الشراونة - بعلبك ويوقف عددا من المطلوبين

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم واسعة في حي الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ن.ج.) و(ع.ج.) والسوريين (ع.س.) و(ب.م.) و(ع.ك.)، لإطلاقهم النار على دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجارهم بالمخدرات والأسلحة الحربية، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.