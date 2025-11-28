غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة علي الدبس (مواليد عام 2013، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 27-11-2025، منزلها الكائن في محلّة عين الدّلبة – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 244578-70 أو 470635-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.