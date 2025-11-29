وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء

صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يقضي بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 8:30 صباح يوم الأحد في 30/11/2025 ولغاية الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء في 2/12/2025، بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر.



اليكم نص القرار مرفقًا