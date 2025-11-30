الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر، ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 30 / 11 /2025 حوالي الساعة 15.45، بإطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية في منطقة الأوزاعي - بعبدا لدى وصول قداسته إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، على أن يتم إطلاق قذيفة خلبية تجريبية في الساعة 11،30.