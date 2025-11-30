الأخبار
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
أمن وقضاء
2025-11-30 | 04:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر، ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 30 / 11 /2025 حوالي الساعة 15.45، بإطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية في منطقة الأوزاعي - بعبدا لدى وصول قداسته إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، على أن يتم إطلاق قذيفة خلبية تجريبية في الساعة 11،30.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
قذائف المدفعية الخلبية
البابا لاون
قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته
السابق
السابق
0
