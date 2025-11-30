حاول سرقة دراجة آلية في محلة طريق الجديدة... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه بالجرم المشهود

اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية لأحد المواطنين مركونة في محلة طريق الجديدة – ساحة ابو شاكر، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى: م. د. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)>



وبتفتيشه، ضبط بحوزته كيس شفاف بداخله كمية من مادة السالفيا، وأدوات يستخدمها للسرقة.



وبنتيجة المتابعة، تبيّن وجود فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يَظهر فيه وهو يحاول سرقة دراجة آلية أيضا.



وقد أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.