الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

أمن وقضاء
2025-11-30 | 09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
7min
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة تدابير سير المتخذة في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان.

اليوم الثاني لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر لبنان بتاريخ 1-12-2025:

أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ برنامج الزيارة في اليوم الثاني، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:   

أ- من السفارة البابوية – حاريصا إلى دير مار مارون عنايا (9.05 إلى الساعة 9.45)
 
ومن دير مار مارون عنايا إلى بازيليك سيّدة حاريصا (10.30 إلى الساعة 11.15)
 
ومن بازيليك سيّدة حاريصا إلى السفارة البابوية حاريصا (10.30 إلى الساعة 11.15)
 
المسلك ذهابًا وإيابًا: مفرق وطريق حاريصا – جسر فؤاد شهاب – أوتوستراد جونيه – مفرق جبيل – طريق عنايا.
 
ب-  من السفارة البابوية – حاريصا إلى ساحة الشهداء (15.30 إلى الساعة 16.00)
 
ومن ساحة الشهداء إلى الصرح البطريركي (17.00 إلى الساعة 17.30)
 
ومن الصرح البطريركي إلى السفارة البابوية – حاريصا (18.45 إلى الساعة 18.50)
 
المسلك ذهابًا وإيابًا: مفرق وطريق حاريصا – جسر فؤاد شهاب – أوتوستراد جونيه – نفق نهر الكلب – ضبيه (جسر لو رويال) – نهر الموت – الدورة – الكرنتينا – أوتوستراد المرفأ – شارع ويغان – بيت الكتائب – مبنى النهار – ساحة الشهداء- جورج حدّاد – بيت الكتائب باتّجاه الدورة.

ثانيًا: على المواطنين ركن سياراتهم في المواقف المعتمدة في محيط دير مار مارون عنايا الى اقصى يمين الطريق منعاً للازدحام والتسبب بإغلاق الطريق

ثالثًا: سيتمّ عزل مكان اللقاء في ساحة الشهداء، اعتبارًا من الساعة 10.30 على: تقاطع جريدة النهار باتّجاه جامع الأمين – شارع دمشق وشارع غورو – شارع الأمير بشير وشارع غورو – تقاطع جامع الأمين.

على أن يبقى الطريق سالكًا من جريدة النهار نحو بلدية بيروت ورياض الصلح باتّجاه تقاطع جامع الأمين، حتّى الساعة 15.30.

رابعًا: اعتبارًا من الساعة 150.30 سيتمّ قطع السير في الأماكن التالية: بعد بيت الكتائب بإتجاه وسط بيروت وتحويله بإتجاه  جورج حداد – عند البنك العربي وتحويله باتّجاه سليم سلام قرب السراي – من سليم سلام باتّجاه وسط بيروت عند الاسكوا وتحويله يمينًا إلى برج الغزال، ويسارًا إلى برج المرّ والحمراء – من الباشورة باتّجاه وسط بيروت وتحويله باتّجاه برج الغزال – من برج الغزال يمينًا إلى ساحة الشهداء – من بشارة الخوري باتّجاه نزلة صهيون وتحويله نحو برج الغزال وباتّجاه ساحة الشهداء – عند فتحة الموارد قرب ساحة الشهداء بين شارعي دمشق وبشارة الخوري –جريدة النهار باتّجاه بلدية بيروت – ساحة رياض الصلح حتّى تقاطع جامع الأمين.

خامساً: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة حتّى الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

اليوم الثالث لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر لبنان بتاريخ 2-12-2025

أولًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ برنامج الزيارة في اليوم الثالث، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:

أ- من السفارة البابوية – حاريصا إلى مستشفى دير الصليب – بقنايا (8.10 – 8.30) 
 
المسلك: طريق حاريصا نزولًا – أوتوستراد جونيه – مفرق زكريت – نهر الكلب – ضبيه (على المسلك الشرقي) – تقاطع جلّ الديب (بوظة بشير) – مفرق الجامعة اللبنانية – صعودًا إلى بياقوت – مستشفى دير الصليب.
 
ب-  من مستشفى دير الصليب – بقنايا إلى مرفأ بيروت، فالواجهة البحرية (9.15 – 10.30)
 
المسلك: طريق مستشفى دير الصليب نزولًا للأوتوستراد – من جلّ الديب إلى الكرنتينا (على المسلك الشرقي) حتّى عارضة فوج الإطفاء نحو مرفأ
بيروت مع السير – طريق المرفأ – الواجهة البحرية.
 
ج- من الواجهة البحرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (12.45 – 13.15)
 
المسلك: طريق الواجهة البحرية – جسر سليم سلام – جادّة زياد الرحباني – المطار.

ثانيًا: سيُقفل المسلك الشرقي المتّجه شمالًا من مرفأ بيروت حتّى مجمع فؤاد شهاب بين الساعة 7.30 والساعة 9.30. 
وسيفتح جزء من المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 9.00 من جلّ الديب حتّى مجمّع فؤاد شهاب.

ثالثًا: بمناسبة إقامة القدّاس الإلهي في بيروت، واعتبارًا من الساعة 4.00، سيتمّ تحويل وقطع الطرقات التالية:

- قطع المسلك الغربي إبتداءً من نهر الموت وتحويله باتجاه الصالومي والمتن السريع، وعلى الطريق البحرية إبتداءً من غاليري فانيليان وتحويله نحو برج حمود، وقطع جميع المفارق المؤدية إلى المسلك المذكور من الفورم دي بيروت مروراً بتمثال المغترب وطريق القاعدة البحرية ووسط بيروت حتى جامع عبد الناصر – عين المريسة.
 
- تحويل السير عند جامع عبد الناصر – عين المريسة إلى خطّ العودة باتّجاه الروشة.
 
- قطع السير كلّيًّا من جامع عبد الناصر – عين المريسة باتّجاه فندق فينيسيا.
 
- قطع السير عند تقاطع برج المرّ باتّجاه فينيسيا.
 
- قطع السير المتّجه من سليم سلام باتّجاه الاسكوا، وتحويله يمينًا باتّجاه برج الغزال، ويسارًا باتّجاه برج المر.
 
- قطع الطريق المؤدّي من الباشورة باتّجاه وسط بيروت وتحويله باتّجاه برج الغزال.
 
- قطع السير من برج الغزال كلّيًّا باتّجاه جورج حدّاد.
 
- قطع السير من برج الغزال يمينًا باتّجاه ساحة الشهداء.
 
- قطع السير باتّجاه بشارة الخوري، وباتّجاه نزلة صهيون وتحويله باتّجاه برج الغزال (ونزولًا باتّجاه ساحة الشهداء).
 
- قطع كلّ المفارق من برج الغزال والممتدّة إلى بيت الكتائب المؤدّية باتّجاه جورج حدّاد.
 
- قطع كلّ المفارق الممتدّة من بيت الكتائب ومفرق أوتوستراد إميل لحّود الشرقي، ومنع خروج السير إلى الجهة الشرقية من المسلك الممتدّ من وسط بيروت باتّجاه الشمال.
 
- قطع كلّ الطرقات المؤدّية من الوسط إلى الطريق الممتدّ بين برج المرّ وفينيسيا.
 
- قطع كلّ الطرقات في شارع باب إدريس الممتدّ من قهوة عزمي باتّجاه بنك عودة باب إدريس.
 
- قطع السير كلّيًّا عند مدخل مرفأ بيروت من الجهة الشمالية، ومنع السير باتّجاه وسط بيروت.
 
- قطع السير مقابل وزارة الطاقة على مسلك إميل لحود باتّجاه المرفأ وتحويله باتّجاه الصيّاد.
 
- قطع السير داخل نفق برج المرّ باتّجاه فينيسيا وتحويله باتّجاه برج المرّ.
 
- قطع السير على تقاطع الدخولية وتحويله يمينًا باتّجاه برج حمود، ويسارًا باتّجاه شارع أرمينيا.

رابعًا: سيتمّ إزالة كلّ السيّارت المتوقّفة على المسالك المذكورة، إضافة إلى موقفي ساحة الشهداء واللعازارية، حتّى الساعة 23.00 من تاريخ 1-12-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.

قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:36

البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-28

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محطات لافتة في زيارة البابا الى تركيا في يومها الثالث

LBCI
أمن وقضاء
06:57

حاول سرقة دراجة آلية في محلة طريق الجديدة... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
أمن وقضاء
04:38

قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-29

الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
حال الطقس
2025-11-28

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

معلومات للـ LBCI: تكتّل "الجمهورية القوية" أنهى اجتماعه منذ قليل وسيصدر بياناً يعلن فيه موقفه من الجلسة النيابية المقرّرة الثلاثاء المقبل

LBCI
آخر الأخبار
11:22

البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
10:07

عرض ضوئيّ عند واجهة القصر الجمهوري يُشاهده البابا

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
08:51

طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"

LBCI
أخبار لبنان
06:22

لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:12

القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:59

أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:40

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:41

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
خبر عاجل
13:44

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

