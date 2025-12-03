الأخبار
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج

أمن وقضاء
2025-12-03 | 04:29
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو

أ. م. (مواليد عام 1986، لبناني)، توجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد

بنتيجة المتابعة تبيّن للشّعبة أنّ الأخير قد تعرّض لحادث سير في الكحّالة، حيث تمّ توقيفه، وضُبِطَ بحوزته ثلاثة مظاريف تحتوي على موادَ مخدّرة

من خلال المتابعة الحثيثة، تبيّن أنّ الموقوف كان قد استأجر غرفة في أحد فنادق مدينة عاليه، ويستخدمها لتخزين المخدّرات المعدّة للتّرويج

أعطيت الأوامر للعمل على تفتيش الغرفة، وضبط المخدّرات، بالتّنسيق مع القضاء

بتاريخ 30-10-2025، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة الغرفة، وضبطت في داخلها بندقية “كلاشنكوف” مع ممشط و25 طلقة، وكميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة على 245 ظرفًا، ومعدّة للتّرويج

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

 

