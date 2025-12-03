أمن الدولة تكشف عملية استيلاء على عقارات في مرجعيون وتوقف الفاعل

استكمالا لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الجرائم التي تطال الملكية العقارية وحماية حقوق المواطنين، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية، بعد رصد ومتابعة دقيقة، اللبناني (ح. ف.) لبيعه عقارا في بلدة محل سلم – قضاء مرجعيون، من خلال استخدام إفادة عقارية مزورة مستغلا تشابه الأسماء بينه وبين صاحب العقار الأساسي.



وفي خلال التحقيق، اعترف الموقوف بامتلاكه شركة وهمية للتداول، وإقدامه على شراء عقارات عدة بطريقة غير قانونية.



وأُجري المقتضى القانوني في حقه، وضبط مبالغ مالية كبيرة وبعض الأجهزة الإلكترونية، بناءً لإشارة القضاء المختص.