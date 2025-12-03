الأخبار
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط

أمن وقضاء
2025-12-03 | 09:37
مشاهدات عالية
0min
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تخطيط وتحديد المسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من حالات حتّى نهر إبراهيم بمادة فوسفوريّة، يومي 03 و04-12-2025، اعتبارًا من السّاعة 22،00 ولغاية السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي

علمًا أنه سيتمّ ًتحويل السّير على الطّريق البحرية من مفرق حالات باتّجاه بيروت، طيلة مدّة الأشغال

ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المسلك

الغربي

الأوتوستراد

المتّجه

حالات

ابراهيم

أعمال

تحديد

وتخطيط

