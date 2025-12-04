عملية خاطفة لمفرزة استقصاء البقاع تسفر عن توقيف سارق دراجات آلية

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بسرقات عدة لدراجات آلية في منطقة جديتا ومحيطها.



ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت المفرزة من كشف هوية المشتبه به، ويدعى: ب. ه. (مواليد 1987، لبناني)، من أصحاب السوابق.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجده، حيث نفّذت قوة من المفرزة عملية خاطفة، تم خلالها مداهمة منزله في محلة جديتا وتوقيفه وضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.