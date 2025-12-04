الأخبار
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

أمن وقضاء
2025-12-04 | 10:56
مشاهدات عالية
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تعرض عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة لعمليات سرقة احتيالية نفّذها شخص مجهول الهوية في مناطق مختلفة. إذ يعمد المشتبه به إلى إيهام ضحاياه بتقديم مساعدات اجتماعية لهم، تشمل مواد غذائية أساسية ومستلزمات يومية إضافةً إلى مبلغ مالي. وقبيل تسليم هذه “المساعدة”، يطلب منهم تفتيشهم ويقنعهم بوضع أموالهم ومصاغهم الذهبي داخل “تابلو” السيارة، وعند ترجلهم لاستلام المواد الموعودة، يغتنم اللحظة ويتوارى عن الأنظار.

نتيجة المتابعة والتحريات المكثفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1965، لبناني)

بالتحقيق معه من قبل مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بعدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية في مناطق: الصرفند، عرمون، صيدا، كفردونين، بنت جبيل، صور، الغازية، والنبطية.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلة حارة صيدا – تلة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07، 729147-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

موقوف

عمليات

احتيالية..

