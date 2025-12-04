الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"

يواصل الجيش متابعة التحقيقات في الملفات الأمنية المتعلقة بالمنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمخططين لاعتداءات على المواطنين، وفق ما أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.



وأحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص اللبنانيّ مكتوم القيد (ع.خ.ح.)، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وترؤسه خلية إرهابية في وادي خالد – عكار بعد توقيف الرأس المدبر لها المواطن (ي.ش.) الملقب بأبو يوسف بتاريخ 3/1/2025.



وكان (ع.خ.ح.) قد عمل على نقل عبوات متفجرة وأموال مرسلة من قيادة التنظيم لمصلحة الخلية الإرهابية المذكورة، بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبنانيّ.