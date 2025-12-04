الأخبار
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
2025-12-04 | 12:19
مشاهدات عالية
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدّد على المسلك الغربي لجسر المسيلحة - البترون.
وأشارت الى أنه بناءً عليه:
- سيتم تضييق الأوتوستراد اعتبارًا من الساعة 9,00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 17,00 من اليوم ذاته.
- في الساعة 19:00، ستباشر الشركة تزفيت الطريق، ما سيؤدي إلى منع مرور السير بشكل كلي على الأوتوستراد وتحويله إلى الخط البحري، وذلك من الساعة 19:00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 6-12-2025.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حِفاظا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام.
