تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

2025-12-04 | 12:19
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدّد على المسلك الغربي لجسر المسيلحة - البترون.

وأشارت الى أنه بناءً عليه:

- سيتم تضييق الأوتوستراد اعتبارًا من الساعة 9,00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 17,00 من اليوم ذاته.

- في الساعة 19:00، ستباشر الشركة تزفيت الطريق، ما سيؤدي إلى منع مرور السير بشكل كلي على الأوتوستراد وتحويله إلى الخط البحري، وذلك من الساعة 19:00 من تاريخ 5-12-2025 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 6-12-2025.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حِفاظا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام.

