أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه في إطار متابعتها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية جبل لبنان الإقليميّة - مكتب عاليه، وبمؤازرة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك، كشفا ميدانيا على عدد من المولدات في بلدات ديرقوبل وعرمون وبشامون.



وأفادت بأنه جرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات: (ب.ف.)، (ر.م.)، (ر.ن.)، (ع. ص.)، (م.غ.)، (م.ق.)، (ر.ذ.)، شركة ج. ل. ، (خ.خ.)، و(ع.ح.)، وذلك لمخالفات شملت عدم الإلتزام بالسعر، مخالفة القرار 40/أ.ت، وعدم استكمال تركيب العدادات.