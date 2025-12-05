الأخبار
إحباط تهريب كوكايين على شكل زيوت بطريقة احترافيّة من افريقيا إلى لبنان عبر سوريا

أمن وقضاء
2025-12-05 | 04:59
مشاهدات عالية
إحباط تهريب كوكايين على شكل زيوت بطريقة احترافيّة من افريقيا إلى لبنان عبر سوريا

بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أحد الأشخاص بالتّحضير لعمليّة تهريب مخدِّرات من أفريقيا إلى لبنان عبر سوريا وبعد المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد هويّة المهرّب، ويُدعى

ع. س. مواليد عام 1971، لبناني الذي كان يخطّط لعملية تهريب كميّة من الكوكايين داخل سوائل على شكل زيوت من إحدى الدّول الإفريقية إلى لبنان عبر دمشق الدّولي.

وفي إطار التّعاون وتبادل المعطيات مع إدارة مكافحة المخدّرات السّورية، تم تزويدها من قبل المكتب المذكور بالمعلومات الدّقيقة وكامل هويّة المشتبه فيه، وبتفاصيل الرّحلة وطريقة إخفاء المخدِّرات، حيث أوقفته السّلطات السّوريّة لدى وصوله إلى المطار، وضبطت بحوزته /8/ عبوات زيت بلاستيكيّة تحتوي مادّة “سائل الكوكايين” بزِنة إجماليّة /13،55/ كلغ قائم.

وبتاريخ 04-11-2025، استلم مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الموقوف عبر معبر المصنع، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تهريب

كوكايين

بطريقة

احترافيّة

افريقيا

لبنان

سوريا

