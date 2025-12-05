تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن بلديّتي العقيبة وحالات ستقومان في السّاعة 08،00 صباح الغد 06-12-2025 بإزالة الأعلام اللبنانيّة، وأعلام دولة الفاتيكان من على أعمدة الإنارة في وسط الأوتوستراد.



وأفادت بأنه لن يتمّ قطع السير، وسيجري تضييق مساحة المرور، لغاية الانتهاء من الأعمال.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام.