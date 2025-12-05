الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

أمن وقضاء
2025-12-05 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

بناءً على شكوى مقدّمة من والدة ح. ع. (مواليد عام 2004، سوريّة) أمام فصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 08-10-2025 ضدّ المدّعى عليه ع. م. (مواليد عام 1996، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، وسرقة، وضرب وإيذاء بجرم قتل ابنتها، عبر حرقها بالزيت المغلي.

وبنتيجة التوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وعمليّات الرّصد والمراقبة التي استمرّت على مدى أسابيع، تمّكن عناصر المفرزة من تحديد مكان وجود القاتل وتوقيفه بكمين محكم في محلّة الأوزاعي، بالرّغم من محاولاته المستمرّة للتواري عن الأنظار، والتخفّي باختبائه لمدّة شهر تقريبًا، في داخل خيمة على شاطئ صيدا، قبل أن يعاود الظهور بعدها، إلى أن تمكّن العناصر من إلقاء القبض عليه باستماع افادته، رفض الاعتراف بجريمته، وصرّح أن زوجته كانت في المنزل تطهو. فسقط الزيت المغلي عليها، ما أدّى الى احتراقها ووفاتها.

وبنتيجة المُتابعة الفنيّة من قبل مكتب الحوادث في وحدة الشّرطة القضائيّة، تبيّن أنّ لا صحّة لما صرّح به. وأنّ مكان تثبيت الغاز والقارورة فارغ المحتوى، والأرض خالية من اية بقع زيوت، او سوائل.

ولاحقًا، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان وجود ولدي (ع. م.) البالغين من العمر 10 و11 عامًا برفقة أحد الأشخاص، واستدراجه مع الولدين إلى مركز المفرزة، بالرّغم من محاولات القاتل المستمرّة لتخبئتهما.

وبالتحقيق مع والده: س. م. (مواليد عام 1957، لبناني)، صرح ان ابنه لديه مشاكل زوجية مع زوجته، وذلك على خلفية ان الاخيرة تواصلت مع طليقها قبل اسبوع من تاريخ الحادثة، عبر تقنيّة "الفيديو"- بحسب زعمه. وعلى اثر ذلك، حصلت مشاجرة فيما بينهما وقام ابنه بضربها، وأخذ هاتفها منها. ثمّ حصل شجار بينهما، فسكب الزيت المغلي عليها، وبدأت هي بالصراخ، فقام بضربها على وجهها لإسكاتها. عندها، فقدت وعيها وسقطت على الأرض.

وقال إنّه بعد ارتكاب الجريمة، ترك زوجته في المنزل ليومين، ثم قام بنقلها إلى أحد المستشفيات، وفرّ هاربًا. وقد سلمّ الأب عناصر المفرزة هواتف ابنه الخلويّة، التي تم اخفاؤها.

وباستماع افادة الولدين بحضور مندوبة حماية الأحداث، اعترفا أن والدهما كان يقوم بشكل يوميّ بضرب وتعنيف والدتهما-طليقته الأولى-: ر. ز. (مواليد عام 1994، لبنانيّة)، وطليقته الثانية: س. ب. (مواليد عام 2005، لبنانيّة). وأضافا أنّ والدهما كان يقوم أيضا بضرب زوجته (ح. ع.) أمامهما بعد تجريدها من ثيابها، طالبًا منهما المشاهدة، ومستعملًا أنواعًا مختلفة من أدوات التعذيب من عصيّ، وأسلاك كهربائيّة.

وصرّحا بأنه كان يقوم بربط يديها ورجليها، ووضع لاصق على فمها، كيلا تقوم بالصراخ، ومن ثمّ يقوم تباعًا بصعقها بالكهرباء، وبرمي الماء والزيت المغلي عليها، وحرق جسمها ووجهها بالجمر. بالإضافة إلى غرز جسدها بملقط الفحم، بعد جرحها وتشطيبها به، ما أدّى إلى وفاتها لاحقًا.

وبالتحقيق مع طليقَتَيْه (ر. ز.) و(س. ب.)، أكّدت الأولى أنّها كانت تتعرض للضرب، والتعنيف. وأضافت أنه كان يقوم بتكبيلها بالأسلاك الكهربائية، وأنه كان يضربها بمطرقة على قدمها، وأحيانا بسكين على رأسها، ويضع دبابيسًا تحت اظافرها، ويصعقها بسلك كهربائي، ويضعه على رأسها. وبعد ذلك، كان يسكب عليها المياه ليعيد لها وعيها

في حين صرحت الثانية انها كانت تتعرض للضرب المبرح حيث كان يضرب راسها بالحائط، ويوجّه لها لكمات على وجهها، ويعذبها. وكان يشهر سلاحًا بوجهها، ويجرحها بالسكين في جميع انحاء جسدها، وذلك من اليوم الأوّل لزواجهما الذي دام لمدّة شهر. 

وأكّدت أنها لم تتقدّم بشكوى آنذاك، بسبب وفاة والدها.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بتعذيب

زوجته

بوحشيّة

وحرقها

بالزيت

المغلي

بارد!

LBCI التالي
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-27

قوى الأمن الدّاخليّ: قام بتعنيف زوجته وتعذيبها بالضرب الحرق فأوقفته مفرزة زحلة القضائية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

حماس: ما كشفه الأسرى المحررون من تعذيب وحشي يفضح سادية الاحتلال ويضع المؤسسات الحقوقية أمام مسؤولياتها

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-27

توقيف أب ظهر بفيديو وهو يعنف ابنه بطريقة وحشية

LBCI
حال الطقس
2025-11-14

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:53

لدى وصوله من كندا... الامن العام يصادر مستندات ماريو مبارك الثبوتية واجهزته

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

LBCI
أمن وقضاء
07:31

ضابطة شتورا تدهم مستودعا مشبوها وتضبط ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرّبة والمقلّدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

تركيا: 20 جنديًا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

إحصاءات غرفة التحكم: ١٢ جريحًا في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More