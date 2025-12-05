أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنها إنطلاقاً من المهام التي تبذلها لحماية السلامة الغذائية، كشفت دورية من مكتب كسروان على مستودع في محلة زيتون عائد للمدعو (إ.ض.)، وضبطت داخله مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية.



وأفادت بأنه جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختصّ.