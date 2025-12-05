لدى وصوله من كندا... الامن العام يصادر مستندات ماريو مبارك الثبوتية واجهزته

صادر الامن العام مستندات الكوميدي ماريو مبارك الثبوتية واجهزته الخليوية والإلكترونية لدى وصوله الى المطار من كندا باشارة من القاضي جمال الحجار.



وغادر مبارك المطار على أن يراجع المديرية العامة للامن العام الاثنين.