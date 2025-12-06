انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة

انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة الأمن
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في… pic.twitter.com/CqK2d5PFqc
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) December 6, 2025
