انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنها في إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في مدينة صيدا، بجرم انتحال صفة مواطن لبناني.



وكشفت أنه تبيّن أنّ الموقوف كان بحوزته مستندات رسمية وثبوتية مزوّرة باسم شخص لبناني، ويتجول بها على أنها أوراق ثبوتية صحيحة.



وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة بأن المقتضى القانوني أُجري بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.