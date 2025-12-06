مصادرة جواز سفر الكوميدي ماريو مبارك...

توضيحا لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيف جهاز الأمن العام للكوميدي ماريو مبارك في مطار بيروت، أكدت مصادر أمنية أن جهاز الأمن العام نفذ مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وقام بمصادرة جواز سفره بناء للإشارة القضائية ويتوقع أن يستدعى مبارك للتحقيق أمام النبابة العامة مطلع الأسبوع المقبل.