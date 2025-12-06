تدابير سير في الكحالة وجونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه:

"أوّلًا: ستقوم بلدية الكحالة بإنارة شجرة الميلاد، وذلك في محلّة الكحالة مقابل كنيسة مار أنطونيوس البدواني، بين الساعة 19.40 و 20.15 من تاريخ 6-12-2025.



لذلك، سيتمّ إقفال الطريق العامّ أمام السير المتّجه من عاليه باتّجاه بيروت، وتحويله داخل بلدة الكحالة عاريا، والخطّ المتّجه من الجمهور باتّجاه البقاع صعودًا وتحويله داخل بسوس، علمًا أنّ البلدية ستقوم بوضع الإشارات والعلامات التنبيهية اللازمة لهذه الغاية.



ثانيًا: بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم للبنان، واعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم بلدية جونيه بإزالة جسر الزينة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي فوق جسر فؤاد شهاب وتحته. واعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم البلدية المذكورة بإزالة الأعلام المزيّنة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي، بحيث تبدأ الأعمال اعتبارًا من مفرق غزير على الأوتوستراد الغربي."



وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".



