الضابطة الجمركية ضبطت ألف زوج من الأحذية المهرّبة وأوقفت خمسة في الجنوب

أعلنت وزارة المالية أن قوة من الضابطة الجمركية في الجنوب وبعد متابعة دقيقة تمكنت مساء الجمعة من ضبط شاحنة محملة بأكثر من ألف زوج من الاحذية المهربة من تلك الخاضعة لقانون مقاطعة اسرائيل.



وأوضحت أنه بناء على توجيهات من الوزير جابر ومتابعاته مع المديرية العامة للجمارك واصلت الوحدات المختصة في الضابطة استقصاءاتها، وداهمت مستودعاً يشتبه باحتوائه على كميات كبيرة من البضائع الخاضعة لقانون المقاطعة الاسرائيلية.



ولفتت الى أن ضابطة صيدا نفذت سلسلة من المداهمات و التوقيفات متزامنة منعاً لتسرّب أي معلومات، نتيجة الاشتباه بدلالات خطيرة على البضائع المضبوطة.



وأشارت الى أنه تم توقيف خمسة أشخاص في مواقع مختلفة في كل من صيدا ووادي الزينة والشهابية والنبطية وصور، اضافة الى داهمة مستودعين الاول في صور والثاني في وادي الزينة، حيث صودرت كميات إضافية من البضائع المهرّبة.



وأكدت أن التحقيقات تجري مع جميع الموقوفين بإشراف النيابة العامة العسكرية والنيابة العامة المالية، اضافة الى مخابرة وزارة الاقتصاد مكتب مقاطعة اسرائيل للمتابعة و اجراء اللازم.