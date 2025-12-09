جمارك الشمال ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب والعدس المهرب

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أن قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة طرابلس والشعبة المركزية (مفرزة البلدة والتبليغات) واستقصاء الضابطة، ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب. وقد بوشر التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.



وأعلنت المديرية أن شعبة العبودية الحدودية (مفرزة العبودية) تمكنت من توقيف بيك-آب محمل بكمية من العدس المهرب وتم ضبطها لاتخاذ الاجراءات المرعية حماية للأمن الغذائي للمواطنين.